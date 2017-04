Red-Bull-Chef Mateschitz´ Faktencheck-Projekt trifft bei Medien auf Skepsis

Dietrich Mateschitz hat jüngst die Gründung einer "unabhängigen, multimedialen Rechercheplattform" für "faktenbasierten Journalismus" angekündigt, die "näher an die Wahrheit" kommen soll, was sich im Namen wiederfindet: "Quo Vadis Veritas". Die Finanzierung erfolgt über eine Privatstiftung.



Mateschitz brachte zugleich seine Unzufriedenheit mit dem "Meinungsdiktat des politisch Korrekten" zum Ausdruck, "Sie manipulieren, reglementieren, überwachen, kontrollieren. Und der gläserne Mensch ist genauso ein Albtraum wie die Meinungsdiktatur."



Mehrere internationale Medien, so die "Libération", das "Handelsblatt" und die deutschsprachige "Huffington Post" vermuten hinter dem Projekt eine Art "Breitbart News". Projektleiter Michael Fleischhacker bezeichnet diese Einschätzung als Spekulation ohne faktische Grundlage.