Dülmen: Mann sticht mit Messer auf Mutter und Schwester ein

Im nordrhein-westfälischen Dülmen kam es vermutlich zu einem Familiendrama. Zwei Frauen trugen von Stichen mit einem Messer schwere Verletzungen davon.



Die Polizei und die Staatsanwaltschaft erklärten, dass man vor dem Wohnhaus am gestrigen Nachmittag einen 29-jährigen Mann festnehmen konnte.



Er wird nun verdächtigt, seine Mutter und auch seine Schwester in der Wohnung mit einem Messer attackiert zu haben. Die Mutter schwebte noch in Lebensgefahr. Die Hintergründe und der genau Hergang der Tat sind noch nicht geklärt.