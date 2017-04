Gaggenau: Pizzabote hat Unfall - Polizei liefert Pizza aus

Ein Pizzabote eines Lieferdienstes in Gaggenau hatte einen schweren Unfall. Der 46-Jährige war mit dem Wagen eines Medizinkuriers am heutigen Samstagmorgen kollidiert.



Die beiden Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Währenddessen stellten die Polizisten fest, dass die Pizza, die ausgeliefert werden sollte noch heiß war.



Kurz entschlossen nahmen sie die Pizzen und stellten fest, dass sie nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt ausgeliefert werden sollten. Daraufhin gingen sie selbst zu der Adresse und brachten die Pizza bis zur Tür.