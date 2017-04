Offenbacher Schwimmbad verhängt Kameraverbot - Handys müssen abgeklebt werden

In einem Schwimmbad in Offenbach wurde ein Kameraverbot verhängt, das die Privatsphäre von Besuchern und insbesondere Kindern schützen soll.



Kurios dabei ist, dass Handys in dem Bad zwar erlaubt sind, die Badegäste müssen aber die Smartphone-Kamera mit sogenannten Camstickern, die es kostenlos an der Kasse gibt, abkleben.



Mit dem Verbot will man vorrangig Kinder und leicht bekleidete Frauen schützen, sagte der Chef des Ersten Offenbacher Schwimmklubs (EOSC). Außerdem sollen damit Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nicht ins Netz gestellt werden.