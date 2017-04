Als Flüchtling getarnter Soldat: Franco A. bei Verhaftung "körperlich am Ende"

Über den Bundeswehrsoldaten, der sich als vermeintlicher Flüchtling eine zweite Identität verschaffte und so einen Anschlag vorhatte, werden immer mehr Details bekannt.



Franco A. sei laut einem Ermittler bei der Festnahme "körperlich am Ende" gewesen, "so erschöpft, dass er sich stundenlang erholen musste, bevor wir mit ihm sprechen konnten."



Der 28-Jährige aus Hessen fuhr nach Bayern, registrierte sich dort als "David Benjamin" aus Syrien. Er gab an, aus einer christlichen Familie mit französischen Wurzeln aus Damaskus zu stammen. Der Vater sei ein Obsthändler gewesen. Er spreche nur französisch und kein arabisch.