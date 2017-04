Düsseldorfer Flughafen: Zwei Männer mit 1,2 Millionen Euro in bar geschnappt

Am Düsseldorfer Flughafen wurden zwei Männer festgenommen, die 1,2 Millionen Euro in bar bei sich führten.



Die Reisenden wollten in die Türkei fliegen, das Geld war im Gepäck versteckt. Die 38 und 50 Jahre alten Männer kamen aus dem Ruhrgebiet.



Es handele sich um eine der größten vom Zoll sichergestellten Bargeldsummen bundesweit.