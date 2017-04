Mann fällt Baum im Naturschutzgebiet wegen hängen gebliebener Drohne

Ein 60-jähriger Mann hat im niedersächsischen Landkreis Goslar einen dreizehn Meter hohen Baum in einem Naturschutzgebiet gefällt, weil sich in der Baumkrone die Drohne seines Sohnes verfangen hatte.



Der 19-jährige Sohn startete die Drohne im Schutzgebiet "Mittleres Innerstetal" zu einem Testflug. Offenbar verlor er die Kontrolle über das Fluggerät, das sich in den Ästen des Baumwipfels verfing.



Zeugen beobachteten den Vorfall. Der 60-Jährige muss für das Umsägen des Baumes mit einem Bußgeld rechnen.