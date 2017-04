"How It Is (Wap Bap)": YouTube-Star Bibi veröffentlicht erste Musik-Single

YouTube-Star Bibi versucht es nun mit einem zweiten Standbein und veröffentlicht ihre erste Musik-Single.



Der Song heißt "How It Is (Wap Bap)" und erscheint am 5. Mai.



"Ich habe einen Freund, Sam, der diesen Song geschrieben und komponiert hat. Er kam zu mir und hat ihn mir gezeigt - und ich war so angetan, dass ich spontan gesagt hab: ich möchte den gern einsingen", sagt Bianca Heinicke, so der bürgerliche Name von Bibi.