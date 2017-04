Teurer Unfall: Hertener crasht Ferrari von Freund

Ein Hertener hat einen Ferrari F131 eines Freundes im Wert von rund 200 000 Euro geschrottet.



Am Mittwochabend fuhr der Mann mit dem weißen Wagen ziemlich schnell durch die Ewaldstraße in Herten.



Die Polizei berichtet: "In Höhe der Clemensstraße kam er nach links von der Straße ab. Er prallte gegen ein geparktes Auto. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar." Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.