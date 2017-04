Berlin: Schießerei am Urban-Krankenhaus

Meldungen zufolge fielen am Donnerstagnachmittag am Berliner Urban-Krankenhaus Schüsse. Die Polizei bestätigte das mittlerweile.



Aufgrund einer akuten Bedrohung soll ein Polizist auf einen Mann geschossen und diesen am Bein verletzt haben. Der Mann sei nicht lebensgefährlich verletzt.



Das Gelände am Krankenhaus ist weitläufig abgesperrt. Ermittlungen laufen.