Frankreich/Wahlen: Gebildete Menschen wählten eher Emmanuel Macron

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich am vergangenen Sonntag unterschieden sich die Wähler von Marine Le Pen und Emmanuel Macron hinsichtlich ihrer Bildung, des Alters und des Einkommens sehr.



So wählten vor allem jüngere Menschen für Le Pen, die über 60-Jährigen dagegen mehr für Macron.



Beim Einkommen und Bildungsstand war sehr auffällig, dass sich gebildete Menschen mit einem guten Einkommen für Macron entschieden, während es bei Le Pen umgekehrt ist.