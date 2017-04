"Masters of the Universe": Neuer "He-Man"-Film kommt 2019 in die Kinos

Von einem neuen "Masters of the Universe"-Film war schon lange die Rede, nun hat er ein konkretes Startdatum: Der 18. Dezember 2019.



In dem Film soll erzählt werden, wie aus Prinz Adam der Muskelprotz He-Man wurde. Regisseur und Schauspieler stehen noch nicht fest.



Das Skript soll von David S. Goyer stammen, der mit "Batman Begins" und "Man of Steel" schon den zwei Superhelden Batman und Superman neues Leben einhauchte.