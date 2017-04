Dieses pechschwarze Eis ist nicht nur was für Teufelsanbeter

Erdbeereis, Vanille-Eis oder Schoko-Eis. Alles leckere Eissorten, doch nun bekommen diese gestandenen Eissorten Konkurrenz. Denn nun gibt es das pechschwarze Eis.



Das pechschwarze Eis ist nicht nur was für Teufelsanbeter, sondern eher was für Sonnenanbeter. Sowohl Eiscreme, als auch das Hörnchen sind durch Kohle schwarz gefärbt.



Dabei soll das schwarze Eis nach Mandeln schmecken. Die Idee zum schwarzen Eis kommt von der Eisdiele Little Damage aus L.A.