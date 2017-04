BW-Soldat wurde als Flüchtling registriert, obwohl er kein Wort arabisch sprach

Ein unglaublicher Fall in den Reihen der Bundeswehr wirft derzeit eine Menge Fragen auf. So gelang es einem Oberleutnant, sich im Dezember 2015 als syrischer Flüchtling registrieren zu lassen. Warum der Mann deutscher Herkunft dies tat, darüber wird derzeit spekuliert.



Er hatte sich nämlich überdies eine Pistole Kaliber 7,65 mm auf illegalem Weg verschafft, mit der er am Flughafen Wien ertappt wurde. Dem Mann war es ohne Probleme gelungen, als syrischer Flüchtling registriert zu werden, obwohl er kein Wort arabisch spricht.



Nun steht im Raume, dass er eine rechtsextrem motivierte Tat ausüben wollte. Durch seine Registrierung als Syrer wäre dann der Verdacht auf Flüchtlinge gefallen, und der Hass gegen selbige geschürt worden. Der Mann ist vorher jedoch nicht durch eine rechtsextreme Gesinnung aufgefallen.