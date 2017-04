Asylsuchende: Fast alle Syrer bekamen in Deutschland Asyl

Im Jahr 2016 hat Deutschland die meisten Flüchtlinge in Europa aufgenommen, nämlich 445.210 Menschen. Die Zahl der Flüchtlinge in Europa belief sich dabei auf insgesamt 710.400 Asylbewerber.



Damit verdreifachte sich die Zahl der aufgenommenen Menschen im Vergleich zum Jahr 2015. Ungefähr 69 Prozent der gestellten Asylanträge in Deutschland hatten Erfolg.



Dabei profitierten vor allem Syrer von der hohen Quote: Unter ihnen bekamen sogar 98 Prozent Asyl. Asylantragsteller aus westlichen Balkanstaaten haben dagegen wenig Aussicht auf Asyl, unter ihnen liegt die Quote bei etwa fünf Prozent.