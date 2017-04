Hessen: Seit Jahren werden von Unbekannten Bäume vergiftet

Seit Jahren sucht die Polizei in Hessen bereits vergeblich nach Unbekannten, die immer wieder Bäume vergiften.



Gutachter Joachim Schnabel wird immer wieder als Sachverständiger hinzugerufen und sagt: "In den vergangenen vier bis fünf Jahren häufen sich die Fälle von Baum-Morden in Hessen."



Die Täter bohren entweder die Stämme an und füllen einen giftigen Wirkstoff hinein oder die Erde wird mit einer Koch- oder Winterstreusalz-Lösung gegossen. Auch die Motive der Täter sind rätselhaft.