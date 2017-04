Riesen-Hase auf Flug von United Airlines unter mysteriösen Umständen gestorben

Die Fluggesellschaft United Airlines ist erneut in Negativ-Schlagzeilen geraten, weil an Bord ein riesiger, 90 Zentimeter langer, Hase unter nicht geklärten Umständen gestorben ist.



Das Tier wurde von einer Züchterin zu einem Prominenten geliefert und stammt von dem weltweit längsten Hasen "Darius" ab, der mit 1,3 Metern Körperlänge den Rekord aufstellte.



Die Züchterin will nun eine Aufklärung, was ihrem Hasen zugestoßen ist: "Etwas sehr Seltsames ist passiert und ich will es wissen", sagt sie: "Ich habe Hasen in die ganze Welt verschickt und noch nie ist etwas derartiges passiert."