Für 0 Euro: Das sind die billigsten Werbespots der Welt

Wer bisher immer dachte, Werbespots müssen pompös und teuer sein - schließlich viel man die Produkte ja ordentlich in Szene setzen - der irrt.



Eine große deutsche Supermarkt-Kette geht jetzt nämlich einen ganz anderen Weg und dreht seine Spots für 0 Euro und sogar ohne Drehbuch.



So schickte man eine Protagonistin auf Mallorca, die dann zur Aufgabe hatte, das Produktsortiment in einem Luxusflitzer und einer Yacht in Szene zu setzen. So hatte sie Yacht- und Auto-Besitzer mit Wurst aus dem Sortiment bestochen und es tatsächlich geschafft, die Werbespots für 0 Euro zu drehen.