Rechtsextreme Straftaten steigen in Sachsen zum vierten Mal in Folge an

Sachsens Innenminister Markus Ulbig stellte heute den aktuellen Verfassungsschutzbericht für das Bundesland vor und darin ist ein Anstieg von rechtsextremen Straftaten zu verzeichnen.



2016 stiegen diese Taten zum vierten Mal in Folge in Sachsen an, diesmal um 6,5 Prozent: Insgesamt gab es 2380 rechtsextreme Straftaten. Die Zahl der linksextremen Straftaten sank um etwa 41 Prozent auf 578 Delikte.



Es könne für Sachsen jedoch "in keinem Bereich Entwarnung" geben, so das Fazit des CDU-Politikers.