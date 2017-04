USA: Polizei führt zehn Jahre alten autistischen Jungen in Handschellen ab

Im US-Bundesstaat Florida hat die Polizei einen Jungen für eine Überprüfung zur Schule in Handschellen von zu Hause abgeführt: Den Grund nannte man auch der Mutter nicht.



Der erst zehn Jahre alte Junge begriff nicht so recht, was mit ihm geschieht, denn er leidet unter Autismus. "Ich möchte nicht berührt werden, ich mag es nicht, angefasst zu werden", sagte er mehrfach, auch die Mutter versuchte die Lage des Kindes zu erklären.



Der Junge musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. Der Grund für die Festnahme war, dass er einen Lehrer gekratzt hatte, der ihn mit beiden Armen umklammerte. Laut Mutter hat sich der autistische Junge nur dagegen gewehrt.