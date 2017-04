Sachsen-Anhalt: 26-jährige Frau tötet 14 Monate alten Jungen

Eine 26-jährige Frau aus Eritrea hat in Naumburg in Sachsen-Anhalt ihren 14 Monate alten Sohn getötet. Die Frau habe die Tat gestanden, berichtet die Staatsanwaltschaft.



Die Polizei fand das Kleinkind tot in der Wohnung der Frau, die als Flüchtling in Naumburg lebt, vor. Offenbar starb der Junge an Stich- oder Schnittverletzungen.



Gegen die junge Frau wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Das Tatmotiv ist noch unklar.