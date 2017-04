UN wählt Saudi-Arabien für den Vorsitz der Kommission für Frauenrechte

Die Menschenrechtsgruppe "UN Watch" hat die Vereinten Nationen nun scharf kritisiert, da sie Saudi-Arabien für den Vorsitz der Kommission für Frauenrechte gewählt haben, welches das "frauenfeindlichste Regime der Welt sei".



Ab dem Jahr 2018 bis zum Jahr 2022 soll das Land Gleichberechtigung und Frauenrechte promoten. "Saudi-Arabien dazu auszuwählen, Frauenrechte zu beschützen, ist so, als ob man einen Brandstifter zum Chef der Feuerwehr erklärt", sagt Hillel Neuer von "UN Watch".



Dies sei eine schwarze Zeit für Frauenrechte und für alle Menschenrechte, so Neuer weiter. In Saudi-Arabien muss jede Frau einen männlichen Vormund haben - von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod - der für sie entscheidet und ihr Leben kontrolliert. Frauen dürfen nicht einmal Auto fahren.