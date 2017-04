Bald kann man mit seinem Fingerabdruck bezahlen

Die nächste Generation von biometrischen Kreditkarten wurde von Mastercard vorgestellt. Die erste Testphase in Südafrika ist erfolgreich zu Ende gegangen, nun folgen noch Asien und Europa. Weltweit soll es noch in diesem Jahr möglich sein mit seinem Fingerabdruck an der Kasse bezahlen zu können.



Man müsste sich so keinen PIN mehr merken, denn seinen Fingerabdruck hat man in der Regel immer dabei. Auf die neue Kreditkarte von Mastercard werden max. 2 Abdrücke gespeichert. Beim Bezahlvorgang an der Kasse belässt man den Finger auf der Karte, diese vergleicht den Abdruck mit dem gespeicherten.



Der Handel benötigt keine neuen Terminals, die Banken allerdings schon, da hier die Karte komplett eingezogen wird. Mit dieser Technologie sollen Sicherheit und Komfort erhöht werden. Allerdings werden die Deutschen deswegen wohl nicht öfter mit Kreditkarte zahlen, denn diese lieben ihr Bargeld.