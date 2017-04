20 soziale Rechte: Flexible Arbeitszeiten in ganz Europa für Eltern geplant

Nach einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll die EU-Elternzeit-Richtlinie aus dem Jahr 2010 überarbeitet werden. Am kommenden Mittwoch sollen die Pläne anlässlich der Initiative zum "Aufbau einer europäischen Säule von sozialen Rechten" vorgestellt werden.



Einer dieser Pläne ist, dass Eltern bis zum zwölftem Lebensjahr ihres Kindes auf Teilzeit arbeiten sollen dürfen und direkt danach wieder in die Vollzeit zurückkehren können, ohne dass es dabei Probleme mit dem Arbeitgeber gibt. Das soll für alle Unternehmen gelten, egal wie groß der Betrieb ist.



Die EU-Kommission will ihre Mitgliedsstaaten zudem künftig stärker vergleichen und bewerten, welches am erfolgreichsten Armut reduziert, Frauen fördert und Ungleichheit abbaut. Zudem sollen 20 soziale Rechte in Europa eingeführt werden, wie ein Mindesteinkommen für alle und eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen.