München: Betrüger-Pärchen manipuliert Geldautomaten mit Klebestreifen

In München hat sich ein Betrüger-Pärchen mit einem Klebestreifen-Trick Geld an Automaten erschlichen.



An der Rückseite einer Sichtblende beim Geldautomaten wird ein Klebestreifen angebracht: Wenn ein Kunde Geld abheben will, haftet das Geld am Streifen und der Kunde denkt, der Automat ist kaputt: Die Täter nehmen die Blende ab und das Geld mit.



Diese Masche, das sogenannte Cash-Trapping, zogen die Beiden im März und April durch, nun schnappte die Polizei sie: Der 31-Jährige und die 19-Jährige, die beide aus Rumänien stammen, wurden festgenommen und sind mittlerweile in Untersuchungshaft.