Tennis: Fed-Cup-Team bleibt in Weltgruppe - Görges verhindert Abstieg

Die deutschen Tennis-Damen haben den Abstieg in die Weltgruppe II im Fed-Cup abgewendet.



Nach der Niederlage von Angelique Kerber holte Julia Görges gegen die Ukraine den entscheidenden Punkt zum 3:1. Die 28-Jährige gewann 6:4, 6:4 gegen Lessia Zurenko.



Damit tritt die Auswahl von Bundestrainerin Barbara Rittner auch im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten acht Nationen an.