Parteitag in Köln: Gauland/Weidel neues AfD-Spitzenduo

Die AfD zieht mit dem stellvertretenden Parteichef Alexander Gauland und Vorstandsmitglied Alice Weidel als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Die Delegierten wählten das Spitzenduo am Sonntag auf dem Parteitag in Köln mit 67,7 Prozent der Stimmen.



Gauland gilt als einer der einflussreichsten Politiker der AfD und zählt zu den nationalkonservativen Kräften der Partei. Weidel wird der Strömung der Wirtschaftsliberalen zugerechnet und ist starke Islam-Kritikerin.



Parteichefin Frauke Petry hatte am Samstag mitgeteilt, dass sie nicht mehr für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung stehe.