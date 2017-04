Papst Franziskus: Flüchtlingslager wie KZ

Während einer Rede in Rom hat Papst Franziskus die Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Griechenland scharf kritisiert.



"Viele Flüchtlingslager sind Konzentrationslager - wegen der Menge an Menschen darin", sagte er mit Blick auf die sogenannten Hotspots auf den Ägäis-Inseln.



Auf den griechischen Inseln sind knapp 14.000 Flüchtlinge, die weiter nach Mitteleuropa oder zum Festland wollen.