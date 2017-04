Afrikaner häutet, schlachtet und verspeist seinen vierjährigen Neffen

In Südafrika hat sich eine bestialische Tat zugetragen. Der vierjährige Kamvelihle Ngala wurde von seiner Großmutter vermisst, worauf hin Familienmitglieder die Suche nach dem Jungen einleiteten. Dabei geriet ein Onkel des Kindes in den Focus.



Es handelt sich dabei um einen Voodoo-Gläubigen, der vom Teufel besessen sein soll. Die Wohnung des Onkels wurde aufgesucht, und was die Großmutter dort zu sehen bekam, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Es sah aus, als sei ein Schaf geschlachtet und geopfert worden.



Allenthalben lagen in der blutbesudelten Wohnung Fleischstücke und Körperteile. Der Onkel, der gerade eine siebenjährige Haftstrafe wegen Mordes verbüßt hatte, gab an, seinen Neffen gehäutet und zerlegt, und danach dessen Gehirn und Herz verspeist zu haben.