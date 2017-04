AfD-Parteitag lässt Petrys Antrag für gemäßigten Kurs nicht zur Abstimmung zu

AfD-Chefin Petry hat zu Beginn des Parteitags in Köln eine Niederlage erlitten. Die Mehrheit der 600 Delegierten ließ ihren "Zukunftsantrag" nicht zur Abstimmung zu.



Mit dem Antrag wollte Petry die AfD auf einen gemäßigten Kurs festlegen, der sich von dem der Rechtsnationalen abgrenzt.



Die AfD will in Köln ihr Wahlprogramm beschließen und ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl küren. Petry hatte schon im Vorfeld erklärt, sie stehe dafür mangels Rückhalt in der Partei nicht zur Verfügung.