Königssee: 53-jährige Wanderin stürzt in Königssee und wird tot geborgen

Eine 53-jährige Frau wollte am Königssee eine Wanderung machen. Sie nahm dann eine Abkürzung, auf der allerdings nasses Laub und auch noch etwas Schnee lagen.



Obwohl die Frau gute Schuhe anhatte, rutsche sie aus, stürzte und fiel dann 70 bis 80 Höhenmeter in den Königssee. Andere Urlauber, die den Unfall beobachteten, setzten einen Notruf ab.



Die Wasserretter fanden die Frau leblos im See treibend. Es konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Die Frau war nicht ertrunken, sondern hatte sich bei dem Sturz Kopfverletzungen und einen Genickbruch zugezogen.