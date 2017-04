Eishockey/ NHL: Sieg in der Overtime für Boston und Washington

Die Boston Bruins besiegten in den Playoffs der NHL Ottawa mit 3:2. Dafür benötigten sie zwei Verlängerungen. Das entscheidende Tor schoss Sean Kuraly.



Durch Bostons Sieg führt Ottawa in der Best-of-Seven-Serie nun nur noch mit 3:2. Auch die Washington Capitals gewannen ihr Spiel in der Verlängerung. Mit 2:1 besiegte man die Toronto Maple Leafs.



Den Siegtreffer erzielte Justin Williams. Washington führt damit in der Serie mit 3:2. Philipp Grubauer, der deutsche Torhüter der Capitals, bekam keine Eiszeit.