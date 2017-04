USA: Cyberkriminalität - 27 Jahre Haft für russischen Hacker

Ein Russe ist in den USA zur längsten Haftstrafe verurteilt worden, die je in der Geschichte der Vereinigten Staaten für Cyberkriminalität verhängt wurde.



Der Hacker muss 27 Jahre hinter Gitter und rund 170 Millionen Dollar Entschädigung an Unternehmen und Banken zahlen, wie ein Bundesrichter entschied.



Der 32-jährige Sohn eines Mitglieds des russischen Parlaments wurde 2014 auf den Malediven verhaftet. Bei seiner Festnahme fand man mehr als 1,7 Millionen Kreditkartennummern auf seinem Laptop.