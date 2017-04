Baden-Württemberg: Tote Kinder in Wohnung gefunden

Am heutigen Morgen wurden in Unterensingen in Baden-Württemberg zwei Kinderleichen in einer Wohnung gefunden. Die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft leiteten die Ermittlungen ein.



Es wurden noch keine Einzelheiten zu der Entdeckung bekannt gegeben. Die Bild berichtet, dass der Vater der Beiden sie getötet haben könnte. Danach soll er sich von einer Brücke gestürzt haben.



Die Kinder waren ein vier Jahre alter Junge und ein acht Jahre altes Mädchen. Es wurde eine Pressemitteilung bezüglich des Falles angekündigt.