Dingolfing: Mann auf Drogenentzug randaliert

Ein 35-jähriger Mann ist am gestrigen Donnerstagabend in Dingolfing ausgerastet. Die Polizei wurde gerufen, weil der Mann randalierte.



Er wollte Autos aufhalten und griff dabei den Fahrer eines Transporter tätlich an. Er flüchtete und wurde zunächst nicht gefunden.



Dann jedoch alarmierte eine Frau die Polizei, weil der Mann bei ihr eine Fensterscheibe zertrümmert hatte. Der Mann war betrunken und außerdem auf Drogenentzug. Er wurde wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.