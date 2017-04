Tipp zu BVB-Attentäter kam von Comdirekt-Bank

Der erste Hinweis zum Attentäter, der einen Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübte kam aus Börsen-Kreisen, denen ungewöhnliche Vorgänge bei der BVB-Aktie auffiel.



Den entscheidenden Hinweis gab schließlich die Comdirect-Bank, ein Sergej W. hatte am Tattag drei verschiedene Put-Optionen auf die Aktie von Borussia Dortmund erworben. Für diese hatte er einen Kredit in Höhe von 40.000 Euro aufgenommen.



Der mutmaßliche Attentäter arbeitet im Technik-Bereich des Universitätsklinikums in Tübingen, hat also technisches Know-How und buchte bereits Mitte März im Mannschaftshotel für die zwei in Frage kommenden Termine ein Zimmer. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.