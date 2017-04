Islamischer Staat bekennt sich Offiziell zum Polizistenmord in Paris

Der Islamische Staat hat über die Organisation nahe Nachrichtenagentur AMAQ verlautbaren lassen das ihr Kämpfer Abu Youssef der Belgier es war der die Polizisten in der vergangenen Nacht angegriffen hat.



In der vergangen Nacht sind auf dem Champs Élysée in Paris vier Polizisten von nach bestätigten Informationen einem Mann angegriffen worden wovon einer vor Ort verstorben ist.Der Angreifer wurde ebenfalls vor Ort von den Polizisten erschossen.



Die Medizinische Lage der anderen Polizisten ist stabil hieß es aus dem Innenministerium.Die Islamische Universität Kairo die als wichtigste im Sunnitischem Raum gilt verurteilte diese Art Anschläge und stufte sie als unislamisch ein.