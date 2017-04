Fußball: Real und Atlético sowie Juventus gegen Monaco in CL-Halfbinalauslosung

Die Auslosung für die Champions-League-Halbfinalspiele hat folgende Begegnungen ergeben.



Real Madrid wird gegen seinen Rivalen Atlético Madrid antreten müssen, in der zweiten Partie treffen Juventus Turin und AS Monaco aufeinander.



Die Halbfinal-Hinspiele werden am 2./3. Mai ausgetragen, die Rückspiele am 9./10. Mai.