Mauricio Macri, Argentinien: EU-Mercosur-Abkommen wird 2017 unterzeichnet

Argentiniens Präsident, Mauricio Macri, ist Rundfunkberichten zufolge davon überzeugt, dass Mercosur in der zweiten Hälfte dieses Jahres das Handelsabkommen mit der EU unterzeichnen und die Verbindungen zur Pazifik-Allianz stärken wird. Argentinien hat die rotierende Mercosur-Präsidentschaft inne.



Insbesondere was die Agrarwirtschaft betrifft, stehen jedoch schwierige Verhandlungen bevor. Der EU-Agrarlobby bereiten Rind- und Geflügelfleischimporte Bauchschmerzen. Hier ist Brasilien als Exporteur weltweit führend. Ein weiteres Problem stellen die Hygieneanforderungen bei Fleischfabriken dar.



Die Mercosur-EU-Verhandlungen begannen 1999, wurden 2004 ausgesetzt und 2010 wieder aufgenommen. Unter den 28 EU- und vier Mercosur-Staaten in Handelsangelegenheiten und vor dem Hintergrund des politischen Rechtsrucks Übereinstimmung zu erzielen, dürfte schwierig sein.