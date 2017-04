Thüringen: Zwölfjähriger in Flüchtlingsheim mit über zwei Promille aufgegriffen

Im thüringischen Saalfeld haben Bewohner eines Flüchtlingsheims den Notruf alarmiert als sie einen Zwölfjährigen benommen in seinem Zimmer fanden.



Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man feststellte, dass er über zwei Promille intus hatte.



Die Polizei ermittelt nun, wie er an so große Mengen von Alkohol gelangen konnte.