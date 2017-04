Zwei tote Kinder in Unterensingen gefunden

Im Kreis Esslingen fand die Polizei am frühen Freitagmorgen zwei Kinderleichen in einer Wohnung in Unterensingen.



Ein Polizeisprecher teilte in Reutlingen der Presse mit, dass Polizei und Staatsanwaltschaft im Fall der toten Kinder ermitteln



Weitere Einzelheiten zum Fund der Kinderleichen, wurden der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt.