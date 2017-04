Fußball/Europa League: Schalke scheidet gegen Ajax aus

Eine großartige Kampfleistung rettete Schalke 04 im Rückspiel der Europa League gegen Ajax Amsterdam zunächst in die Verlängerung. Schalke 04 machte einen 0:2 aus dem Hinspiel wett.



Goretzka und Guido Burgstaller egalisierten das Hinspielergebnis schon kurz nach der Pause. Schalke war bis in die Nachspielzeit das klar bessere Team.



Caligiuri köpfte in der Nachspielzeit zum 3:0. Doch Ajax gelang mit Toren von Nick Viergever und Amin Younes noch ein Endergebnis von 3:2. Verrechnet mit dem Hinspiel bedeutetet das das Aus für Schalke