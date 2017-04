Regensburg: Al-Rahman-Moschee von Verfassungsschutz beobachtet

Gestern wurde der aktuelle bayerische Verfassungsschutz vorgestellt, in dem auch die Al-Rahman-Moschee in Regensburg vorkommt.



Die Moschee steht unter Beobachtung, weil sie Kontaktort für extreme Salafisten sein soll.



Zur Gründungszeit der Moschee vor einigen Jahren war dies nicht der Fall, so Stadträtin Bernadette Dechant: "Die Mitglieder dieser Moscheen-Gemeinde waren hauptsächlich aus der intellektuellen Schicht (...) und haben mit uns auf gleicher Ebene kommuniziert. Das ist anders geworden."