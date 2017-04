Im Jahr 1989 zückte Keith Richards ein Messer vor Donald Trump

Die Rolling Stones mochten Donald Trump noch nie und verboten ihm deswegen schon in den 80er Jahren, zu ihren Konzerten zu kommen. Bei einer Pressekonferenz der Band im Jahr 1989 kam es schließlich zu einem handfesten Streit zwischen ihnen und Trump.



Die Band ärgerte sich, da sich Trump ungefragt in den Mittelpunkt gerückt hatte. Denn Trump schmuggelte sich heimlich in den Presseraum des Veranstaltungsorts und hielt dort eine Pressekonferenz ab. Der Tour-Promoter der Stones, Michael Cohl, forderte ihn daraufhin auf, den Ort zu verlassen.



Das tat der Milliardär auch, kam aber nach fünf Minuten wieder. Danach war Keith Richards so verärgert, dass er ein Messer zückte und es in dem Presseraum in einen Tisch rammte. "Einer verlässt jetzt das Gebäude - entweder er oder wir!", sagte er.