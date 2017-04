Österreich: 26 Mitglieder von Staatsverweigergemeinschaft verhaftet

In Österreich wurden bei einer Großrazzia 26 Mitglieder des "Staatenbundes Österreich", darunter auch deren "Präsidentin" Monika U. verhaftet.



Die Hausdurchsuchungen bei den Staatsverweigerer erfolgte in der Steiermark.



"Es kann nicht toleriert werden, dass Menschen in Österreich Gesetze ignorieren und die Behörden terrorisieren. Ein konsequentes Vorgehen der Sicherheitsbehörden ist daher eine absolute Voraussetzung, um den Rechtsstaat zu schützen", so Innenminister Wolfgang Sobotka zu dem Vorgehen.