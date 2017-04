Flüchtlingsrekord in den letzten 15 Monaten mit 500 Pers./Tgl. für Italien

Die Italienische Regierung sieht sich schon seit längerem mit der Aufnahme und Betreuung von durchschnittlich tgl. 500 Flüchtlingen am Rande der Überforderung. Alleine an den Ostertagen 2017 kamen ca. 8000 Flüchtlinge nach Kalabrien und Sizilien.



Für 2017 rechnet die Italienische Regierung mit ca. 200.000 Flüchtlingen (nach 2016 mit nur 181.000 Personen). Die Kommunen wurden aufgefordert Wohnraum und Hallen für die Unterbringung zur Verfügung zu stellen. Abgelehnte Asylbewerber sollen in neu zu erstellenden 18 Rückführungszentren



(mit je 1.600 Plätzen) untergebracht werden. Durch die fehlenden Rückführungsabkommen mit den meisten afrikanischen Ländern verläuft die Rückführung jedoch sehr schleppend. Vereinbarungen mit Libyen sind aufgrund der dortigen politischen Lage nur eingeschränkt möglich.