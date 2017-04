Philippinen: Biologen entdecken Riesenwurm, der sich von Schwefel ernährt

Auf den Philippinen haben Wissenschaftler zum ersten Mal einen eineinhalb Meter langen lebende Riesen-Schiffsbohrwurm entdeckt.



Der Biologe Daniel Diestel vom Ocean Genome Legacy Center an der Northeastern University brachte fünf Exemplare in sein Labor, wo man herausfand, auf welch eigenwillige Weise der Wurm sich ernährt.



Das Weichtier pflegt einen durchaus skurrilen Lebensstil, denn es ernährt sich nicht wie andere Würmer von verrottetem Holz, sondern lässt sich von spezialisierten Bakterien in seinem Verdauungstrakt mit Energie aus Schwefelverbindungen versorgen.