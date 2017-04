PISA-Studie: Jeder sechste Schüler wird regelmäßig gemobbt

In Deutschland wird nach einer neuen PISA-Studie fast jeder sechste 15-Jährige regelmäßig Opfer von teils massivem Mobbing an seiner Schule.



2,3 Prozent der in Deutschland Befragten gaben an, in der Schule herum geschubst und geschlagen zu werden. Das geht aus dem veröffentlichten OECD-Report zum Wohlbefinden von Jugendlichen aus aller Welt hervor.



Im OECD-Schnitt sind in der Schule Jungen insgesamt häufiger Mobbing-Opfer als Mädchen. Diese wiederum sind stärker von Ausgrenzung und bösen Gerüchten betroffen.