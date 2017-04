BDA: Neue Bundesregierung muss für Zuwanderung von Arbeitskräften sorgen

Für 2030 prognostiziert der Arbeitgeberverband BDA einen Fehlbedarf von sechs Millionen Arbeitskräften, der durch Ausschöpfung des Erwerbspotenzials von Frauen und Menschen im höheren Alter ausgeglichen werden müsste, wenn die Regierung ihre Zuwanderungspolitik nicht am Arbeitsmarkt orientierte.



"Damit meine ich nicht allein Zuwanderung aus fernen Drittstaaten, die Fachkräfte können auch aus den europäischen Nachbarstaaten kommen - dort wo die Arbeitslosigkeit erheblich höher ist als bei uns", so Ingo Kramer, BDA-Präsident.



"Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und Deutschland muss sich dieser Situation", die mit der in den 50er und 60er Jahren vergleichbar ist, "bewusst sein". Darüber hinaus fordert Kramer von Politik und Wirtschaft, die Digitalisierung nicht zu verschlafen.