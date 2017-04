"March for Science" setzt sich weltweit für die Freiheit der Wissenschaft ein

Die USA kürzen Forschungsgelder. Unliebsame Fakten werden geleugnet, als könnten sie aus der Welt geschafft werden, frei Erfundenes wird als "alternative Fakten" in die Welt gesetzt. Die Türkei, Polen und Ungarn setzen die Wissenschaft politisch unter Druck.



Dagegen formiert sich am 22. April mit dem "March for Science" weltweit Protest - auch in Deutschland, wo bisher zwanzig Demonstrationen angemeldet sind. Namhafte Wissenschaftsorganisationen und Nobelpreisträger stehen mit dahinter.



Hierzulande ist die Situation entspannter, noch jedenfalls, denn der Mitinitiator der hiesigen Proteste, der Autor und Regisseur Claus Martin, betont: "Wir wollen ein starkes Signal senden, dass populistische Kräfte auch in Deutschland nicht noch stärker werden dürfen".